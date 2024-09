OM: zeker 22 kinderen slachtoffer in misbruikzaak Barendrecht

De 45-jarige Barendrechter die vastzit in een grote zedenzaak heeft volgens het Openbaar Ministerie nog zeker drie kinderen misbruikt. Het aantal slachtoffers komt daarmee op 22.

Eerder deze maand werd de man aangehouden en hij bekende aanvankelijk dat hij ontucht had gepleegd met negentien meisjes . Het OM ging er toen nog van uit dat er niet meer slachtoffers waren.

De rechter heeft bepaald dat de verdachte nog negentig dagen langer in voorarrest moet zitten. Hij kwam in beeld nadat er aangifte tegen hem was gedaan, waarna hij zichzelf meldde bij de politie.