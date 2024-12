Tienduizenden feesten op straat bij vrijdaggebed in Syrië

Tijdens het eerste vrijdaggebed sinds de val van dictator Assad zijn tienduizenden mensen in Syrië de straat op gegaan om de omverwerping van zijn regime te vieren. De leider van de rebellengroep HTS riep vandaag in een video het Syrische volk op om de "triomf van de revolutie te vieren."

Alleen al in Damascus kwamen duizenden mensen samen bij de Umayyad-moskee. Volgens nieuwszender Al-Jazeera reisden mensen uit het hele land naar de grote moskee om aan het gebed mee te doen. De nieuwe waarnemend premier was daarbij aanwezig. Ook in andere steden trokken mensen naar grote pleinen om de ondergang van Assad te vieren.