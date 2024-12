Casparij maakt eerste doelpunt voor City, ook Barcelona wint in Champions League

Oranje-international Kerstin Casparij heeft haar eerste doelpunt gemaakt voor Manchester City. Dat gebeurde in de 2-0 overwinning op het Oostenrijke St. Pölten in de Champions League. De Engelsen waren al geplaatst voor de knock-outfase, maar maken door de zege goede kans om groepswinnaar te worden.

Casparij speelde driekwart van de wedstrijd mee en was in de 66ste minuut goed voor de 2-0. De andere Oranje-international in Engelse dienst Jill Roord bleef de hele wedstrijd op de bank.