NOS Nieuws • gisteren, 22:09 Gewelddadige vreemdeling moet toch opgenomen worden in kliniek Veldzicht

Een ongedocumenteerde gewelddadige man die geen plek kreeg in de kliniek Veldzicht in Balkbrug, moet daar toch worden opgenomen. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding. De uitspraak van de rechter zal worden opgevolgd, zegt het kabinet.

De man is een uitgeprocedeerde asielzoeker van Armeens-Syrische afkomst die twintig jaar geleden naar Nederland kwam. Hij stak sindsdien meerdere mensen neer en stak zichzelf in brand. Twee weken geleden kwam hij met een tas vol explosieven naar de opvang in Amsterdam.

De man leeft op straat, omdat hij te gevaarlijk is om in een opvang te slapen. Hij veroorzaakt nog steeds overlast. Zo gooide hij twee weken geleden de ruiten bij een gezin in.

Kliniek Veldzicht

Gemeenten en het ministerie hebben afgesproken dat vergaande gevallen, zoals deze man, opgevangen worden in Veldzicht. Die kliniek is gespecialiseerd in ernstige psychiatrische problemen bij mensen met een migratieachtergrond.

Twee weken geleden werd duidelijk dat in de kliniek meer plekken moeten komen voor Nederlandse tbs'ers, zo stond in een brief van het kabinet. De reden is het grote tekort aan tbs-plekken. Plekken voor ongedocumenteerde vreemdelingen met ernstige psychiatrische klachten moeten wel blijven.

Toch lukte het hulpverleners en de gemeente Amsterdam niet om een plek te regelen voor deze ongedocumenteerde man. Meerdere keren zou er spoedoverleg zijn geweest met ministeries, maar tot een opname leidde het niet.

Tot vandaag. De rechter oordeelde dat de man wel degelijk opgevangen moet worden in een beveiligde omgeving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt de uitspraak te zullen naleven.

Zorgen van gemeenten

De gemeente Amsterdam zegt opgelucht te zijn. Wel uit Amsterdam, samen met Utrecht, Eindhoven en Groningen, zorgen in een brief aan Kamerleden.

De gemaakte afspraken worden al een tijd niet nagekomen, staat in de brief. Zo zijn er minder beschikbare plekken voor ongedocumenteerden dan afgesproken. Ook zien de wethouders vaker afwijzingen van patiënten in strijd met de gemaakte afspraken.

De wethouders hopen dat de uitspraak van de rechter over dit geval de toon zet, zodat niet bij iedere patiënt opnieuw een rechtszaak moet worden aangespannen.

Het ministerie Justitie en Veiligheid zegt het stelselmatig afwijzen van ongedocumenteerden niet te herkennen. De doelgroep wordt voorlopig gewoon opgenomen en behandeld in de kliniek, staat in een reactie.

Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer is vandaag gesproken over de Amsterdamse ongedocumenteerde man. "Deze man is een groot gevaar voor de omgeving", zegt SP-kamerlid Van Nispen.

"De minister beschermt de samenleving op dit moment gewoon niet", vervolgt het Kamerlid over de keuzes rond kliniek Veldzicht. "Zij is gewaarschuwd. Als er slachtoffers vallen is dat de verantwoordelijkheid van de minister."

Volgende week wordt er verder gedebatteerd in de Tweede Kamer over de kliniek Veldzicht.