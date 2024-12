ANP Tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug

NOS Nieuws • gisteren, 22:06 • Aangepast gisteren, 23:33 Amsterdam en hulpverleners willen opvang voor gewelddadige vreemdeling

De gemeente Amsterdam en hulpverleners proberen al weken om een ongedocumenteerde gewelddadige man met ernstige psychische problemen in tbs-kliniek Veldzicht in het Overijsselse Balkbrug geplaatst te krijgen, maar krijgen steeds nul op het rekest.

De uitgeprocedeerde asielzoeker van Armeens-Syrische afkomst is sinds 2004 in Nederland, schrijft de Volkskrant. Hij zou in die tijd meerdere mensen hebben neergestoken en zichzelf in brand hebben gezet.

Vorige week meldde hij zich met een tas met explosieven bij een opvanglocatie in Amsterdam. Die tas was overigens door andere daklozen bij hem achtergelaten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest eraan te pas komen om de explosieven elders tot ontploffing te brengen.

"Het is wachten op een nog heftiger incident", zegt een coördinator van deze opvanglocatie in de krant. Wethouder Groot Wassink zegt in hetzelfde artikel dat de gemeente Amsterdam al meerdere noodsignalen heeft gegeven. "Er moet echt worden ingegrepen, voordat het misgaat."

Op straat

De man leeft op het moment op straat, omdat hij te gevaarlijk is om in opvanglocaties te laten overnachten. Vorige week gooide hij de ruiten van een nietsvermoedend gezin in Landsmeer in, schrijft de krant. Hij zou gedacht hebben dat daar een neef van hem woont, van wie hij geld tegoed had.

Volgens afspraken die gemeenten en het ministerie hebben gemaakt, moet tbs-kliniek Veldzicht deze persoon in behandeling nemen. Die kliniek is gespecialiseerd in ernstige psychiatrische problemen bij mensen met een migratieachtergrond.

De afgelopen weken zou er meerdere keren spoedoverleg zijn geweest met het ministerie van Asiel en Migratie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en met Veldzicht. Dat heeft niet tot een opname geleid.

Minister Faber (PVV) van Asiel en Migratie en staatssecretaris van Justitie Coenradie (PVV) willen het aantal plekken voor ongedocumenteerden in Veldzicht afbouwen. Volgens hen zijn de behandelplekken nodig voor Nederlandse tbs'ers. Ze hebben de Kamer wel toegezegd dat vreemdelingen met psychiatrische problematiek 'passende zorg' blijven krijgen.

Tikkende tijdbommen

SP-Tweede Kamerlid Van Nispen zegt dat hij zo snel mogelijk een debat wil met minister Faber (Asiel en Migratie) en staatssecretaris Coenradie (Justitie en Veiligheid). "Tikkende tijdbommen horen niet op straat", zegt hij tegen de krant.