Gratis stadsvervoer voor Amsterdamse kinderen krijgt vervolg

Kinderen in Amsterdam mogen vanaf komende zomer weer gratis gebruik maken van het openbaar vervoer in de stad. De regeling geldt tot begin 2027 voor bussen, trams en metro's van vervoerbedrijf GVB.

Nu heeft de gemeente opnieuw geld vrijgemaakt voor gratis openbaar vervoer voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In totaal gaat het om 5,3 miljoen euro. Het gratis reizen gaat gelden van 12 juli 2025 tot 3 januari 2027, tussen 07.00 uur en 21.00 uur.

Miljoen ritten

De regeling is nogmaals verlengd op voorstel van gemeenteraadslid Farley Asruf (PvdA), schrijft stadsomroep AT5 . Volgens Asruf is de investering in het ov hard nodig, omdat het voor steeds meer mensen onbetaalbaar wordt.

Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst maken zo'n 17.000 kinderen gebruik van de regeling. "In 2023 maakten ze bijna een miljoen ritten met het openbaar vervoer in de stad", zegt Van der Horst. "De kans is groot dat de kinderen die het openbaar vervoer leren kennen, het ook later blijven gebruiken."