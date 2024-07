ANP De tram in Amsterdam

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 13:32 • Aangepast vandaag, 20:38 Toch gratis ov voor ongedocumenteerde kinderen in Amsterdam

Ongedocumenteerde kinderen in Amsterdam kunnen het komende half jaar toch gratis openbaar vervoer aanvragen bij de gemeente. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving van stadszender AT5. Ze kunnen een speciale code krijgen voor de aanvraag.

De komende vijf maanden kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd van 09.00 uur tot 21.00 uur onder begeleiding van een volwassene kosteloos reizen in de gemeente. Met het gratis reizen wil Amsterdam uitstapjes naar vrienden, familie of uitjes tijdens de schoolvakanties stimuleren.

De regeling bestaat sinds vorig jaar, maar is dit jaar met enkele weken verlengd zodat de kerstvakantie ook nog onder de regeling valt. Vorig jaar maakten in totaal bijna 17.000 kinderen gebruik van de regeling, wat goed was voor zeker 19 procent van al het ov-gebruik in de zomer.

Sinds dit weekend konden gezinnen en begeleiders het gratis ov aanvragen op de website van de gemeenten. Maar daarvoor was een BSN-nummer nodig. Ongedocumenteerde mensen hebben geen geldige verblijfsvergunning en daardoor ook geen BSN. Kinderen uit die groep vielen daardoor buiten de boot, zo meldde AT5.

Alle kinderen in Amsterdam

Dat is nu niet meer het geval. "We willen heel graag dat alle kinderen die in Amsterdam wonen gebruik kunnen maken van gratis ov", schrijft de gemeente in een verklaring. "Daarom hebben we met Stichting Leergeld afgesproken dat ongedocumenteerden via hun contactpersoon een speciale code kunnen opvragen waarmee ze alsnog gratis ov voor kinderen kunnen aanvragen."

Gianni da Costa helpt ongedocumenteerden uit onder andere Brazilië en vindt het belangrijk dat de regeling ook voor hen toegankelijk is. "We weten dat deze gezinnen vaak onder de armoedegrens leven. Het is nu zomervakantie en dus is het extra belangrijk dat ook die kinderen op stap kunnen. Anders hebben ze na de zomer niks om over te vertellen", zegt hij.

Leidy Gonçalves komt uit Brazilië. Ze woont al twintig jaar in Nederland en heeft drie kinderen tussen de 9 en 11 jaar oud, maar zij hebben geen verblijfspapieren. Ze wil in de zomer graag leuke uitjes maken. "Ze willen graag met vriendjes en vriendinnetjes naar het park en we willen naar de camping in Amsterdam-Noord", vertelt ze.