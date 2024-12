Depay besluit Braziliaanse competitie met omhaal en negende zege op rij

Memphis Depay heeft in de laatste competitieronde van de Braziliaanse competitie gescoord met een prachtige omhaal. In de blessuretijd schoot hij de 3-0 binnen voor Corinthians op bezoek bij Grêmio, dat was ook de eindstand.

Het was de negende overwinning op rij voor Corinthians, dat de competitie op de zevende plaats eindigde. Daardoor mag de club van Depay deelnemen aan de Copa Libertadores, het belangrijkste clubtoernooi in Zuid-Amerika.

De ploeg uit São Paulo verkeerde in degradatienood toen Depay afgelopen zomer arriveerde. De Nederlandse aanvaller kwam in twaalf competitieduels tot zeven goals en een assist.

Oranje

De aanvaller is niet meer voor het Nederlands elftal uitgenodigd sinds hij voor Corinthians speelt. Oranje komt in maart weer in actie. Dan is Spanje de tegenstander in twee duels van de kwartfinale van de Nations League.