Getty Steven Bergwijn juicht

NOS Voetbal • vandaag, 11:36 Ronaldo en Benzema scoren, maar Bergwijn is gevierde man met beslissende treffer

Steven Bergwijn is de gevierde man bij Al-Ittihad. De Nederlandse aanvaller maakte in de blessuretijd de winnende treffer voor zijn ploeg in het duel met Al-Nassr van Cristiano Ronaldo.

Bergwijn maakte zijn doelpunt op zijn kenmerkende typische manier door naar binnen te snijden en de bal in de verre hoek te krullen, zoals hij dat in het verleden wel vaker deed. Daardoor pakte de 27-jarige oud-Ajacied de hoofdrol in de wedstrijd waarin ook twee andere grote namen scoorden.

Benzema en Ronaldo

Karim Benzema had namelijk vlak na rust de openingstreffer voor zijn rekening genomen. Maar de ploeg van de oud-Real Madrid-aanvaller kon die voorsprong niet lang vasthouden. Cristiano Ronaldo zorgde al vrij snel voor de gelijkmaker door van dichtbij de 1-1 binnen te schieten.

0:44 Bergwijn grote man bij ontmoeting met Cristiano Ronaldo

De wedstrijd tussen de nummer één en vier van de ranglijst leek in een gelijkspel te eindigen, tot Bergwijn de winnende treffer maakte. Na zijn treffer was de Nederlander uitzinnig. Hij pakte de camera: "Dank boys, dank fans, drie punten".

Bergwijn staat nu na 11 wedstrijden op vier doelpunten en vier assists.

Bergwijn vertrok afgelopen zomer bij Ajax voor 21 miljoen euro. De aanvaller tekende in Saudi-Arabië een contract tot 2027.

Geen Oranje meer

Bondscoach Ronald Koeman heeft Bergwijn na zijn vertrek uit Nederland niet meer geselecteerd voor Oranje. "Ze denken daar dat het niveau hier te laag is, maar misschien moeten ze eerst eens komen kijken voordat ze meteen oordelen", zei Bergwijn recent.

Eerder haalde Bergwijn in een interview met De Telegraaf ook al uit naar Koeman. "Eerder had hij al publiekelijk een mening over Brian Brobbey, waarvan hij later zei dat het niet handig was. Zo ga je niet met je spelers om. Als hij zo doorgaat, verliest hij al zijn geloofwaardigheid."