Portiekflat in Den Haag deels ingestort na explosie

Een portiekflat in Den Haag is deels ingestort na een explosie. Er is brand uitgebroken. De hulpdiensten hebben groot alarm geslagen en zijn bezig met het redden en zoeken van mensen, meldt de brandweer.

Het incident aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve gebeurde rond 06.15 uur. Onduidelijk is nog wat de oorzaak was van de ontploffing.

Een specialistisch brandweerteam is ter plekke om te zoeken naar de mensen onder het puin. Ook een USAR-team, dat gespecialiseerd is in het zoeken naar slachtoffers onder ingestorte gebouwen, is onderweg. De reddingswerkers worden bijvoorbeeld ingezet na grote aardbevingen in het buitenland, zoals die in Turkije in 2023.