AFP De lichamen van slachtoffers liggen op straat bij het Kamal Adwan-ziekenhuis

NOS Nieuws • vandaag, 20:26 Israël bestormt ziekenhuis in Noord-Gaza, 'honderden doden en gewonden'

Israëlische troepen hebben vannacht het Kamal Adwan-ziekenhuis in Beit Lahia in Noord-Gaza bestormd. De staf van het ziekenhuis, patiënten en ontheemde Palestijnen die er hun toevlucht hadden gezocht, moesten allemaal naar buiten. De meesten mochten later weer terug, maar sommigen werden door de militairen weggestuurd, aldus ziekenhuisdirecteur Hossam Abu Safiya.

Voor de inval waren er luchtaanvallen en hevige beschietingen op en rond het ziekenhuis. Abu Safiya claimt dat er honderden doden en gewonden zijn. Hulpverleners komen niet of nauwelijks het gebied in, dat sinds begin oktober door Israëlische troepen wordt belegerd. Op beelden zijn inderdaad veel lichamen te zien.

Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, dat onder leiding staat van Hamas, bestempelt de inval als een oorlogsmisdaad omdat Israël zich schuldig zou hebben gemaakt aan "alle vormen van moord en geweld" binnen en buiten het ziekenhuis.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er geen aanwijzingen dat Israël vooraf heeft gewaarschuwd voor de bestorming. Het ziekenhuis functioneert nu nog "minimaal", zei WHO-vertegenwoordiger Rik Peeperkorn.

Indonesisch medisch team

Het ziekenhuis is een van de twee ziekenhuizen in Noord-Gaza die nog op minimale capaciteit in bedrijf zijn. Vorige week was er een Indonesisch medisch team aangekomen om de staf te versterken, met medewerking van Israël. Ook dat team moet nu weer vertrekken, zegt de directeur van het ziekenhuis. Hij zegt dat er in het ziekenhuis geen chirurgen meer beschikbaar zijn om mensen te behandelen.

Gisteren was het ziekenhuis ook al aangevallen. Een 16-jarige jongen in een rolstoel werd gedood toen een Israëlische drone het gebouw bestookte. Twaalf anderen raakten gewond, zegt de directeur. Ook voor die aanval was volgens de WHO niet gewaarschuwd.

Het Israëlische leger heeft nog niets gezegd over de aanvallen op het ziekenhuis. Het offensief in Noord-Gaza is bedoeld om te voorkomen dat Hamas zich daar hergroepeert, is de officiële lezing van Israël.