WHO wil morgen ruim honderd Palestijnse patiënten uit Gaza evacueren

De patiënten zullen in een konvooi naar Kerem Shalom worden gebracht, een grensovergang tussen Gaza en Israël in het uiterste zuiden van Gaza. Een dergelijke evacuatie van zieken en gewonden uit Gaza komt niet vaak voor.

"Dit zijn ad hoc maatregelen. We hebben al heel vaak gevraagd om permanente medische evacuaties uit Gaza", zegt Rik Peeperkorn van de WHO.

Weinig evacuaties

Volgens de WHO zouden tussen de 12.000 en 14.000 Gazanen dringend medische zorg in het buitenland nodig hebben. Onder hen zijn patiënten die lijden aan brandwonden, rugletsel, amputaties of kanker.