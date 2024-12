Schoof: kabinet doet geen onderzoek naar mening Nederlanders met migratieachtergrond

Het kabinet is niet van plan om opvattingen van mensen met een migratieachtergrond te gaan bijhouden. Dat zei premier Schoof op zijn wekelijkse persconferentie in een reactie op de motie van VVD-Tweede Kamerlid Bente Becker.

De Tweede Kamer stemde deze week in met een voorstel van Becker om de regering te vragen "gegevens over culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te houden, bijvoorbeeld door het SCP te vragen dit (periodiek) te onderzoeken". Vooral op sociale media zorgde de motie voor felle reacties. Er was onbegrip en boosheid, maar er waren ook gematigde meningen te lezen.

Gevoelig

"Het mag duidelijk zijn dat het kabinet geen opvattingen van mensen met een migratieachtergrond gaat bijhouden", zei Schoof vandaag. De premier zegt dat hij "zorgvuldig" zal omgaan met de motie-Becker. "Omdat we weten hoe gevoelig dit in de samenleving ligt."

Hij stelt voor om het voorstel van het VVD-Kamerlid mee te nemen in een onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) elke vijf jaar doet. "Dat onderzoek wordt gedaan onder de gehele bevolking", benadrukt de premier. "Dat richt zich dus niet specifiek naar mensen met een migratieachtergrond, laat staan dat we gegevens opslaan van mensen met een migratieachtergrond."

'Cynisch en verdrietig'

Becker heeft zelf ook gereageerd op de boze reacties op haar voorstel. In een filmpje op X legt ze uit dat ze op basis van onderzoek en niet op basis van "onderbuik" het integratiedebat wil voeren. Ze zegt "cynisch en verdrietig" te worden dat haar motie verkeerd is begrepen. Ze wil, zegt ze, geen mensen met een migratieachtergrond wegzetten of in een register laten volgen.