ANP KLM-toestellen op Schiphol

NOS Nieuws • vandaag, 16:08 • Aangepast vandaag, 16:55 KLM: onbegrijpelijk dat kabinet kiest voor krimp Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM reageert vol onbegrip op het besluit van het kabinet dat er volgend jaar maximaal 478.000 vluchten van en naar Schiphol mogen plaatsvinden. Het bedrijf zet grote vraagtekens bij de aannames waarmee het ministerie tot dit getal is gekomen.

"Wij omarmen de doelstellingen voor minder geluidshinder voor omwonenden van Schiphol", zegt KLM. "Daarom investeren wij 7 miljard euro in stillere vliegtuigen en hebben we forse maatregelen voorgesteld. Daaruit blijkt dat een kleiner Schiphol niet nodig is om de geluidsdoelen te bereiken." Het bedrijf noemt het onbegrijpelijk dat het kabinet desondanks uitkomt op krimp.

Daarbij wijst KLM erop dat het beperken van het aantal vluchten een groot risico met zich meebrengt. "Een risico op vergeldingsmaatregelen van andere landen, die niet alleen de luchtvaart maar ook andere Nederlandse bedrijven zullen treffen." Het bedrijf is bijvoorbeeld bang dat door het reduceren van landingsrechten van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, KLM mogelijk te maken krijgt met beperkingen in de VS. En de VS is voor KLM van groot financieel belang.

Volgens het bedrijf vliegen elke week meer dan een miljoen mensen van Schiphol naar hun bestemming voor vakantie, werk, studie of familiebezoek. "KLM speelt daar een belangrijke rol in. Ons zorgvuldig opgebouwde netwerk maakt Nederland tot één van de best verbonden economische en culturele centra ter wereld."

Ook omwonenden ontevreden

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) - een koepel van onder meer belangenorganisaties van omwonenden - is ook kritisch. "Nu het kabinet heeft besloten het aantal vluchten te maximaliseren op 478.000, betekent dat dat de kabinetsdoelstelling om de hinder met 20 procent terug te dringen, niet gehaald wordt. Daarmee wordt de inwoners van de Schiphol-regio niet de beloofde bescherming geboden."

Tienduizenden mensen worden volgens de MRS dagelijks blootgesteld aan een te hoge geluidsbelasting door luchtverkeer op Schiphol. "Dit zorgt voor ernstige geluidshinder en dat heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen." Om toch 478.000 vluchten toe te staan, raakt de geluidsdoelstelling verder uit beeld en het betekent geen verbetering voor de omwonenden, stellen zij.

Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur Milieufederatie Noord-Holland zeggen in een gezamenlijke verklaring dat het goed is dat Schiphol iets meer moet krimpen. "Maar het aantal vluchten dat overblijft voor Schiphol, is nog altijd veel te hoog. Zowel om omwonenden voldoende te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtvaart, als het omlaag brengen van schadelijke stikstof- en CO2-uitstoot."