Maximaal 478.000 vliegbewegingen Schiphol, geluidsdoel nog niet gehaald

Volgend jaar mogen er maximaal 478.000 vluchten van en naar Schiphol plaatsvinden. Dat heeft het kabinet besloten. Dit moet voldoende zijn om het aantal omwonenden dat ernstige hinder ondervindt met 15 procent omlaag te brengen. Het kabinet had een doelstelling van 20 procent, daar komen later maatregelen voor, zo is besloten.

Minder hinder

Madlener kondigde in september al aan dat Schiphol van dit kabinet minder hoefde te krimpen en dat het aantal vliegbewegingen tussen de 475.000 en 485.000 zou komen te liggen. Nu zijn er nog maximaal 500.000 vluchten per jaar toegestaan. "We hopen dat door stillere vliegtuigen er op termijn weer groei mogelijk is", zegt de minister.