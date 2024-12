Hoogste rechter Roemenië: presidentsverkiezingen moeten opnieuw

Correspondent Christiaan Paauwe:

"Het is nog wachten op de officiële motivering, maar het hof kwam vandaag met spoed bijeen na een reeks verzoeken om de uitslagen te annuleren. Het opvallende aan het besluit is dat het hof eerder deze week na een hertelling nog vaststelde dat de eerste ronde van de verkiezingen wel geldig was.

Maar nu lijken ze na de nieuwe onthullingen die beslissing te herzien. Roemenen die zich zorgen maken over de opkomst van radicaal-rechts en de Russische inmenging zullen opgelucht adem halen. Maar de achterban van Georgescu zal dit besluit zien als verder bewijs dat de gevestigde orde zich tegen een voorvechter van het volk heeft gekeerd."