NOS Sport • vandaag, 12:33 Skeletonster Bos ook in vierde wereldbekerwedstrijd naast het podium

Skeletonster Kimberley Bos is er ook in de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen niet in geslaagd het podium te halen. De winnares van de wereldbeker in 2022 en 2024 moest in Altenberg genoegen nemen met de vijfde plaats.

De 31-jarige Edese was eerder dit seizoen achtereenvolgens als negende, achtste en zesde geëindigd.

1:14 Skeletonster Bos vijfde in Altenberg, eerste WB-zege Belgische Meylemans

De zege in het Oost-Duitse wintersportoord, waar de wedstrijd vanwege de aanhoudende sneeuwval over slechts één run ging in plaats van de gebruikelijke twee, was voor Kim Meylemans. Daarmee hield de Belgische een opvallende trend in stand: ook de winnaressen van de eerste drie WB-wedstrijden van dit seizoen stonden voor het eerst op de hoogste trede.

Foutjes

Bos ging goed van start op de ijzige piste en bouwde ook een voorsprong op op de tijd van olympisch kampioene Hannah Neise, maar in het tweede deel van haar run leverde enkele foutjes te veel tijdverlies op. Ze moest uiteindelijk 0,14 seconde toegeven.

1:41 Bos: 'Het was lang wachten, maar ik heb het goed gedaan'

De Duitse Susanne Kreher, wereldkampioene in 2023, dook wél nipt (0,01) onder de tijd van haar landgenote, maar genoeg voor de overwinning was dat dus niet. Ze kwam 0,20 tekort op de eindtijd die Meylemans even daarvoor had laten noteren.

Eindelijk WB-goud

Dat Meylemans er in Altenberg met de hoofdprijs vandoor ging, mag dan een primeur voor haar zijn geweest, helemaal uit het niets kwam de zege zeker niet. De 28-jarige Belgische pakte vorig seizoen achter Bos de tweede plaats in het eindklassement en hield begin dit jaar aan de WK in Winterberg ook een zilveren medaille over.

Na twee keer zilver en drie keer brons won Meylemans nu dus eindelijk goud in een seizoen dat tot nu toe tegenvallend was verlopen voor de in Duitsland geboren atlete.

Bos stijgt in WB-stand

In de wereldbekerstand maakte Bos een sprongetje van de zesde naar de vierde plaats. De Britse Freya Tarbit, vorige maand de snelste in Pyeongchang maar in Altenberg slechts 21ste, moest haar leidende positie afstaan aan Neise en zag ook de Oostenrijkse Janine Flock, vierde in Altenberg, passeren.