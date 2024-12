AFP Onderdeel van de lanceerbasis van NASA

NOS Nieuws • vandaag, 00:16 Ruimtevaartorganisatie NASA stelt bemande vlucht rond de maan uit

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stelt de vlucht rond de maan uit. De lancering stond voor volgend jaar september op de planning, maar volgens directeur Bill Nelson kan de missie pas in april 2026 van start gaan. Dat betekent dat de geplande maanlanding ook wordt uitgesteld; volgens de nieuwe planning moeten er in 2027 weer NASA-astronauten op de maan landen.

Het uitstel is nodig om een probleem met het hitteschild van de capsule te verhelpen, legt de directeur uit. Dat was zwaar beschadigd geraakt tijdens een onbemande testvlucht in 2022.

Bij de missie die in 2026 moet plaatsvinden, zullen vier mensen aan boord zijn. Als die missie succesvol is, wil NASA in 2027 weer mensen op de maan zetten. Dat zou neerkomen op de eerste succesvolle maanlanding sinds 1972.

Ruimterace

NASA is verwikkeld in een ruimterace met het Chinese ruimtevaartagentschap, dat heeft aangekondigd om in 2030 op de maan te willen landen. Nelson benadrukt dat de planning van NASA nog steeds "ver voorloopt" op die van China.