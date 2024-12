ANP Roos Zwetsloot

NOS Sport • gisteren, 21:08 Skateboarders balen van intrekken topsportbudget: 'Talenten nu thuis voor de buis gezet'

"Er is veel opkomend talent, maar onze talenten worden thuis voor de tv gezet." Skateboardster Candy Jacobs steekt haar teleurstelling niet onder stoelen of banken. De Skateboard Federatie Nederland (SFN) is een van de sportbonden die het de komende olympische cyclus zonder financiering van het topsportprogramma moet doen. Die beslissing van sportkoepel NOC*NSF is bij de skateboarders slecht gevallen.

"Skateboarden leeft enorm. Bijna elke stad heeft een skatepark, buiten of binnen", zegt Jacobs, die zich kwalificeerde voor Olympische Spelen van Tokio, maar door een coronabesmetting op het allerlaatste moment van deelname moest afzien.

Roos Zwetsloot en Kate Oldenbeuving waren als skateboarders wel in Tokio en daarna ook in Parijs. Jacobs: "Ik denk dat wij de afgelopen jaren de weg hebben vrijgemaakt, we hebben op twee Olympische Spelen mensen afgeleverd. Het zou zo zonde zij als dat allemaal voor niets blijkt te zijn geweest."

Bekijk hier een reportage met Candy Jacobs en bondscoach Hans van Dorssen:

1:28 Skateboarder Jacobs hekelt stopzetten financiering door NOC*NSF: 'Dit kan gewoon niet'

Skateboarden is populair, de jonge olympische sport groeit snel. Maar veel jongeren doen het zonder dat ze zijn aangesloten bij een bond, waardoor de SFN moeilijk een vuist kan maken naar NOC*NSF.

"Ik denk we als SFN nog niet bij stabielste bonden horen", zegt bondscoach Hans van Dorssen. "We bestaan ook pas acht jaar, maar kregen wel meteen met een olympische route te maken, met alle chaos van dien. Nu is er helemaal niets meer, want je wilt dat talent ondersteund wordt bij hun wedstrijden."

Je kan alleen groeien als je mee kunt doen aan wedstrijden, als je wordt gecoacht en als je een fysiotherapeut bij je hebt. Dat valt nu allemaal weg. Candy Jacobs

In Parijs werd Zwetsloot afgelopen zomer vijfde op het onderdeel street, maar inmiddels vinden nieuwe talenten aansluiting bij de internationale top, zoals de pas 14-jarige Tijmen Overbeek. Hij baarde in september opzien door op het WK in Rome op het onderdeel street vierde te worden.

Progressie dreigt te stagneren

Nu de SFN geen geld meer krijgt voor de komende olympische cyclus, lijkt het voor talenten als Overbeek moeilijker te worden om zich verder te ontwikkelen. Hun progressie dreigt te stagneren.

"Twee jaar geleden zat Tijmen nog buiten de top honderd, nu wordt hij vierde op het WK", zegt Jacobs. "Zie hoeveel groei er in twee jaar tijd mogelijk is. Maar dat kan alleen als je mee kunt doen aan wedstrijden, als je wordt uitgezonden, als je wordt gecoacht en als je een fysiotherapeut bij je hebt. Dat valt nu allemaal weg. Dat kan gewoon niet, dat is gewoon niet te doen."