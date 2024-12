EU beveelt TikTok om gegevens te bewaren vanwege rol bij verkiezingen Roemenië

De Europese Commissie verscherpt het toezicht op TikTok vanwege de rol die het socialemediaplatform speelde rond de presidentsverkiezingen in Roemenië. Mogelijk heeft TikTok de wet overtreden doordat gebruikers tegen betaling campagne voerden op de app. Iets dat niet is toegestaan. Verschillende Europarlementariërs eisten eerder al maatregelen.

De Commissie beveelt TikTok om "interne documenten en informatie te bewaren" over hoe het omgaat met de risico's van manipulaties en aanbevelingen voor gebruikers. Ook moet het gegevens bewaren van mogelijke politieke advertenties.

Campagne via TikTok

De Roemeense veiligheidsdiensten zagen dat de campagne voor Georgescu twee weken voorafgaand aan de verkiezingen een enorme vlucht nam op het socialemediaplatform. Ook werden er via berichtenapp Telegram tips uitgewisseld om de verificatieregels van TikTok te omzeilen. De influencers zouden zijn betaald via tussenpersonen. Georgescu zelf ontkent alle aantijgingen.

Filmpjes waarin Georgescu's boodschap werd ondersteund werden in ongekende aantallen gedeeld. Hij wist zo in korte tijd veel vaker viraal te gaan dan de drie belangrijkste kandidaten in een jaar tijd.