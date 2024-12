Getty Images Charlotte Dujardin

NOS Sport • vandaag, 11:39 Olympisch kampioen dressuur Dujardin een jaar geschorst voor slaan paard

Drievoudig olympisch kampioen dressuur Charlotte Dujardin is officieel voor een jaar geschorst door de internationale paardensportbond (FEI) naar aanleiding van een video waarin te zien is dat ze een paard slaat.

Daarnaast moet de Britse een boete betalen van ruim 10.000 euro.

Video

De vier jaar oude video, waarin de 39-jarige Dujardin het paard van een jongere leerling meerdere keren hard op de benen slaat met een zweep, kwam afgelopen juli vlak voor de Olympische Spelen naar buiten. De Britse besloot zich daarop meteen terug te trekken voor het evenement in Parijs.

Ook werd ze voorlopig geschorst door de FEI in afwachting van het officiële onderzoek. "Ik schaam me diep en had een beter voorbeeld moeten geven in die situatie", verklaarde de amazone.

Volgens de FEI is het gedrag van Dujardin "in strijd met de principes van het paardenwelzijn". De internationale schorsing van Dujardin gaat met terugwerkende kracht in vanaf de dag dat ze voorlopig werd geschorst: 23 juli 2024. Dat betekent dat ze vanaf juli 2025 weer kan meedoen aan wedstrijden.

Statement

FEI secretaris-generaal Sabrina Ibañez geeft aan dat de bond een statement wil maken met deze straf. "Laat deze aanzienlijke sancties een boodschap zijn. Iedereen, ongeacht status, die het welzijn van het paard in gevaar brengt, zal ernstige gevolgen ondervinden."

Dujardin is een grote naam in de dressuursport. Ze won twee gouden plakken op de Spelen van Londen in 2012 en vier jaar later wist ze in Rio de Janeiro opnieuw olympisch kampioen te worden. In Tokio (2021) won Dujardin twee keer brons.