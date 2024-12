Getty Images Diede de Groot bij de Paralympische Spelen in Parijs

NOS Sport • vandaag, 18:02 Rolstoeltennisster De Groot en coach Hopmans na tien succesjaren uit elkaar

Rolstoeltennisster Diede de Groot en coach Amanda Hopmans hebben hun samenwerking beëindigd. De nummer één van de wereld werkte ruim tien jaar samen met de voormalig profspeelster.

De Groot revalideert momenteel van een heupoperatie en maakt halverwege volgend jaar haar rentree op de tennisbaan. Zonder Hopmans dus.

De samenwerking van De Groot en Hopmans gaat terug tot oktober 2014. De Groot was toen pas 17 jaar oud en de nummer 34 van de wereld. Voor Hopmans was rolstoeltennis destijds nieuw, Ze moest zich inlezen in de sport en vooral veel vragen stellen aan de jonge speelster.

Successen

In juli 2017 is er het eerste grote succes samen. De Groot wint op Wimbledon haar eerste grandslamtitel en even later is ze de nummer twee van de wereld achter de Japanse Yui Kamiji. Vanaf maart 2018 neemt De Groot de nummer één-positie over en rijgt ze de titels aaneen. Hoogtepunt is de Golden Slam (alle vier de grandslamtoernooien winnen én paralympisch goud pakken) in 2021.

0:54 De Groot en coach Hopmans uit elkaar: 'Na tien jaar is het goed'

Nu komt aan de samenwerking dus een einde. De Groot: "Onze relatie is niet op, ofzo. We gaan nog steeds goed met elkaar om. Na tien jaar was het ook goed om naar onze samenwerking te kijken. We hebben zoveel mooie dingen bereikt en dan is het nu ook wel goed. En onze band zal altijd blijven bestaan."

Wie wordt nieuwe coach?

Nu gaat De Groot verder kijken. "Het is wel gek, want iedere stap die ik nu ga maken gaat anders zijn. Ik heb nog niks qua nieuwe coach, ik heb geen plan-B. Ik ga met een open blik het nieuwe jaar in. Misschien probeer ik het wel een tijdje zelf."

Voorlopig zal De Groot zich richten op haar revalidatie. Na een valse start - ze mocht de eerste zes weken na haar operatie niets doen - gaat het nu stapje voor stapje beter. De Australian Open mist De Groot zeker, of Roland Garros tot de mogelijkheden behoort is afwachten.

In september 2022 maakten we onderstaande reportage met Diede de Groot en Amanda Hopmans. De Groot had toen net de US Open gewonnen en daarmee voor het tweede jaar op rij alle grandslamtoernooien gewonnen.

3:39 Rolstoeltennisster De Groot rijgt zeges aaneen: 'Er zijn weer genoeg doelen'