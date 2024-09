Reuters Connect Diede de Groot

NOS Sport • vandaag, 10:33 Rolstoeltennisster De Groot lang uit de roulatie door heupoperatie

Rolstoeltennister Diede de Groot ligt lang uit de roulatie. Ze heeft besloten zich te laten opereren aan haar heup, waar ze al lange tijd last van heeft. Er staat een minimale hersteltijd van zes maanden voor.

Voor De Groot waren de Paralympische Spelen in Parijs voorlopig haar laatste toernooi. "Ik worstel al twee jaar met ernstige artrose aan mijn heup, waar ik in het dagelijkse leven veel last van heb. Na tien jaar het tennis op één te hebben gezet, wil ik nu mezelf als persoon vooropstellen."

De operatie stond al een jaar gepland. "Anderhalf jaar geleden heb ik bij een training in Australië een verkeerde beweging gemaakt. Die heeft de artrose niet ontwikkeld, maar wel getriggerd. Ik heb sowieso geen goede heup, dat is aangeboren. Maar over de jaren heen is het verergerd en heeft de beweging een soort ontsteking veroorzaakt."

2:53 De Groot stopt tijdelijk door operatie: 'Kijk ernaar uit om weer gewoon Diede te zijn'

Door haar deelname aan de Australian Open gaat sowieso een streep. Hoelang het precies duurt tot ze terug is, durft De Groot niet te zeggen.

Geen goud in Parijs

De 27-jarige De Groot greep vorige week in Parijs verrassend naast de Paralympische titel. In de finale verloor ze in drie sets van de Japanse Yui Kamiji. Drie jaar eerder in Tokio won ze zowel het single- als het dubbeltoernooi.

1:22 'Onverslaanbare' De Groot onderuit in paralympische rolstoeltennisfinale, Kamiji pakt goud

De Groot is een absolute grootheid in het rolstoeltennis. Ze won tussen 2017 en 2024 maar liefst 23 grandslamtoernooien. Door haar afwezigheid in Australië in 2025 kan ze geen vervolg geven aan de imposante reeks van zestien grandslamtitels op rij.

"Het geeft vooral pijn in het dagelijks leven, wel bij het slapen, autorijden en van de bank afkomen. Het hindert me niet bij bewegen, bij het tennissen heb ik er weinig last van. Daarom ben ik een jaar doorgegaan."

"Maar dan kom je erachter dat het dagelijks leven niet zo lang op pauze kan staan, daar wil je ook van genieten."

De Groot werd geboren met een afwijking aan de heup en een rechterbeen dat niet even lang was als haar linkerbeen, waardoor ze al op jonge leeftijd een prothese kreeg.

Eind oktober vindt de operatie plaats. Doordat de rolstoeltennisster een andere heup heeft dan andere patiënten, is het lastig in te schatten hoe lang het herstel gaat duren. "Ik ben fit en sportief, hopelijk kan ik na drie maanden weer bewegen", zegt ze.

Geluk bij een ongeluk

"Ik heb een teleurstellende Spelen gehad, maar ik denk juist dat de operatie op een goed moment komt. Ik kan nu genieten van andere dingen in het leven. Ik weet dat er een traject aankomt en ik zal moeten revalideren."

Toch ziet De Groot een voordeel van een periode van sportieve rust. "Ik kan uit eten gaan met vriendinnen, zonder dat het uitmaakt hoe laat ik de volgende dag op moet staan. Ik kan naar een concert, ik kan op vakantie, ik kan eigenlijk alles doen. Ik voel rust dat ik weer mens kan zijn, maar het gaat wel gevolgen hebben qua ranking."

"Ik kijk ernaar uit om gewoon weer Diede te zijn", is haar conclusie.