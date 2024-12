NOS Een energiecoach kan mensen helpen beter zicht te krijgen op hun energieverbruik

NOS Nieuws • vandaag, 17:37 Pilot om huurders met energiearmoede te bereiken: langs bij voetbalclub of moskee

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal komt met een nieuwe manier om energiearmoede onder huurders aan te pakken. Benadering via de vertrouwde kring moet ervoor zorgen dat mensen hun energierekening voortaan wel kunnen betalen en niet in de kou komen te zitten.

Uit onderzoek uitgevoerd door TNO blijkt dat zo'n 400.000 huishoudens in Nederland met energiearmoede kampen, 88 procent daarvan heeft een huurwoning. Door schaamte en wantrouwen bereikt de energiehulp waar zij recht op hebben hen vaak niet. Ook weten mensen niet altijd dat er hulp beschikbaar is van energiecoaches.

Diverse achtergrond

Een groot deel van de huishoudens in energiearmoede waar de energiehulp niet aankomt heeft een migratieachtergrond. Deze mensen zijn minder makkelijk te bereiken via de gangbare communicatiemiddelen, zoals brieven. Ook sluiten de gebruikelijke tips om energie te besparen niet altijd aan op de gewoonten en gebruiken in hun cultuur.

Daarom komt Milieu Centraal nu met een nieuwe, inclusievere benadering via mensen en organisaties uit de vertrouwde kring van de huurder. "Dat zijn bijvoorbeeld buren, bekenden van de moskee en de kerk, vrijwilligers van het buurthuis en vrijwilligers van de voetbalclub", vertelt Yvonne Feuerhahn van Milieu Centraal. Zij hebben vaak wel het vertrouwen van de doelgroep.

"We geven bij hen aan dat er energiehulp is voor mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Zij vertellen aan mensen die bijvoorbeeld bij de moskee of de voetbalclub langskomen: heb je vragen over je energierekening of maak je je daar zorgen over? Je kunt hulp krijgen en ik ken mensen die deze hulp aanbieden."

Drie gemeenten

De nieuwe aanpak is gestart in drie gemeenten: Apeldoorn, Zwijndrecht en Arnhem. In die laatste gemeente is stichting Energiebank Arnhem bij de pilot betrokken. "We willen energie als eerste levensbehoefte beschikbaar houden voor iedereen in Nederland", vertelt Rob Groen van Energiebank Arnhem.

"Met de bestaande middelen lukt het ons helaas niet om mensen met een andere culturele achtergrond te bereiken. We zien bij deze mensen ook echt een ondervertegenwoordiging op het gebied van aanvragen naar energiecoaches. Daarom gaan we werken met tussenpersonen, dus organisaties als de moskee en de Turkse voetbalclub. Dat zijn mensen die verbinding kunnen maken met andere gemeenschappen."

Op het moment dat mensen aangeven hulp te willen om zo weer grip te krijgen op de energierekening, wordt er een afspraak gemaakt zodat een energiecoach thuis kan langskomen. Die kijkt hoe hun energieverbruik eruitziet. "Ze kijken hoe hoog de temperatuur staat, vragen aan mensen hoe vaak ze douchen. Ze kijken of er zuinige apparaten in huis staan. Op basis daarvan krijgen ze tips over hoe ze stroom en gas kunnen besparen", zegt Feuerhahn.

Diversiteit van energiecoaches

De pilot gaat niet alleen over de benadering van mensen via de vertrouwde kring, maar ook over de diversiteit van energiecoaches. Arnhem heeft, van de drie gemeenten waar de nieuwe aanpak is gestart, de meeste energiecoaches met een migratieachtergrond. "Er is in Arnhem iemand die in het Turks kan coachen en iemand die in het Arabisch kan coachen. Dat is Amani. Je merkt dat mensen met een Arabische achtergrond haar vertrouwen en dat ze ook makkelijk bij die mensen binnenkomt", aldus Feuerhahn.

Begin volgend jaar, als de koude maanden voorbij zijn, delen de gemeenten hun ervaringen. Het idee is dat na de pilot de nieuwe aanpak ook in andere gemeenten wordt toegepast.