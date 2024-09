Energiearmoede doet buiten Randstad meeste pijn

Zo'n 50.000 huishoudens hebben de grootste problemen met hun energierekening. Ze betalen jaarlijks 1000 euro meer aan energiekosten dan huishoudens die niet in energiearmoede zitten, vaak omdat hun huis slecht geïsoleerd is.

Gemiddeld betalen mensen in energiearmoede 472 euro per jaar meer voor energie dan mensen die niet in energiearmoede zitten. De grootste problemen heeft een groep van 9000 huishoudens, zij betalen jaarlijks 2000 euro meer aan energie.

Vrijstaande huizen op het platteland

De mensen met de grootste problemen wonen vooral buiten de Randstad, met name aan de randen van Nederland, zoals Noordoost-Groningen. "Daar zijn vrij veel mensen met een laag inkomen die in een vrij grote woning wonen", zegt TNO-onderzoeker Peter Mulder. "Ook zijn daar meer vrijstaande woningen, terwijl in de Randstad veel mensen in relatief kleine appartementen wonen."