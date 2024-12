Drugspakketten met 150 kilo cocaïne aangespoeld langs Duitse Noordzeekust

Op de stranden van de Duitse Waddeneilanden zijn de afgelopen dagen pakketten met drugs aangespoeld. Er zat ongeveer 150 kilo cocaïne in.

De eerste drugsladingen spoelden zondag op Föhr aan. Dinsdag was het raak op de eilanden Amrum en Sylt. Op de Deense stranden nabij de Waddeneilanden is vooralsnog niets gevonden.

Strandgangers

Het is niet bekend waar de gevonden pakketten vandaag komen. Volgens een woordvoerder van de douane kunnen ze opzettelijk in zee zijn gedumpt. Een andere mogelijkheid is dat dealers ze hebben vastgemaakt aan de buitenkant van een schip en ze door de deining onbedoeld los zijn geraakt.