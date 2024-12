Recordvangst cocaïne in Australië: straatwaarde van 470 miljoen euro

De Australische politie heeft dit weekend een recordhoeveelheid van 2,3 ton cocaïne in beslag genomen. De inbeslagname gebeurde toen een boot die door de verdachten gebruikt werd schipbreuk leed voor de kust van Queensland. Er zijn dertien mensen gearresteerd, onder wie twee minderjarigen.

De arrestaties van zaterdag en zondag volgden na een politieoperatie van een maand, die werd opgestart nadat er een tip was binnengekomen over een grote smokkeloperatie van de Comanchero-bende, een bekende motorbende die opereert in Australië en Zuidoost-Azië.