politie.nl De politie heeft notoire verkeersovertreders op de radar

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 11:12 Verkeershufters een stuk braver na waarschuwingsbrief politie

Een gepeperde waarschuwingsbrief van de politie lijkt een probaat middel tegen 'verkeershufters'. Van de bijna 1500 notoire verkeersovertreders die in 2023 zo'n brief kregen in Overijssel en Gelderland, werd meer dan de helft dit jaar niet opnieuw aan de kant gezet door de politie.

"Natuurlijk kan het zijn dat mensen geluk hebben gehad dat ze niet zijn betrapt", zegt Ben Steinmeijer van de politie Oost-Nederland bij Oost. "Maar het is niet niks als je zo'n brief op de mat krijgt."

Steinmeijer is de bedenker van de waarschuwingsbrief. Uit onderzoek blijkt volgens hem keer op keer dat er een directe relatie is tussen verkeersovertredingen en het risico op een verkeersongeval. Maar notoire verkeersovertreders komen er vaak vanaf met een boete.

5000 euro voor boetes

"We hebben wel eens een man staande gehouden die vertelde dat hij jaarlijks 5000 euro opzijlegt voor de bekeuringen die hij krijgt", zegt Steinmeijer. "Gewoon een nette vertegenwoordiger die haast heeft. Zo iemand die na een boete denkt: pech gehad, de bekeuring betaalt en op dezelfde voet verder gaat."

Waar hoge boetes dus kennelijk geen indruk maken, bedacht de politieman de waarschuwingsbrief. In totaal 1488 mensen in zijn regio kregen een brief toegestuurd, allemaal omdat ze binnen een jaar tijd vier of meer verkeersovertredingen hadden begaan. Het gaat daarbij altijd om gevallen waarbij mensen door de politie langs de kant van de weg zijn gezet, niet om flitsboetes.

'Op de radar'

In de brief werden de automobilisten, en in een aantal gevallen ook motor-, scooter- en fatbike-rijders, aangesproken op hun gedrag. En ze kregen een waarschuwing: u wordt een jaar lang scherper in de gaten gehouden door de politie. 'Op de radar', heet de campagne.

Het werkt, zegt Steinmeijer nu. 55 procent van de mensen die een brief kregen, is daarna niet meer door de politie langs de kant van de weg gezet. Negentien procent nog één keer.

Daar staat tegenover dat een relatief klein aantal van acht procent- opnieuw - vier keer staande is gehouden in nog geen jaar tijd. Met die groep van ongeveer 120 mensen toont de politieman geen genade: "Als zo iemand dan bijvoorbeeld te hard rijdt, bumperkleeft en rechts inhaalt, zetten we diegene weer aan de kant en krijgt hij een bekeuring en een 'educatieve maatregel'. Dat is een verplichte cursus van 1400 euro die je moet volgen (waarin verkeersdeelnemers leren hoe veilig te rijden). Als je dat niet doet, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard."

Dialoog op gang

Al met al spreekt Steinmeijer over een positief resultaat. "Waar je ook maar rijdt, bij een staandehouding sta je geregistreerd", zegt hij. "Mensen uit de anonimiteit halen, is heel belangrijk. Ook thuis. We hopen dat zo'n brief de dialoog op gang brengt over gedrag in het verkeer. Tussen man en vrouw of ouders en hun kinderen."

De proef met de waarschuwingsbrief moet nog worden geëvalueerd door de politie. Maar de korpsen in de drie noordelijke provincies en in Limburg hebben dat niet afgewacht en in de loop van dit jaar ook een waarschuwingsbrief verstuurd aan 'hun' verkeershufters. Volgens Steinmeijer volgen Noord-Holland, Den Haag, Rotterdam en ook Midden-Nederland op korte termijn.