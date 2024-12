Omroep West Bewoners vinden de locatie in Pijnacker niet geschikt voor een azc

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 11:09 Pijnacker schrapt azc uit onzekerheid over kabinetsbeleid

In Pijnacker komt geen opvang voor 250 asielzoekers. Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de gemeenteraad gisteravond tegen het plan gestemd om een asielzoekerscentrum te bouwen, gecombineerd met een aantal flexwoningen. Het azc zou tien jaar moeten blijven staan.

Omwonenden hadden kritiek op de locatie van het azc, vlak bij het zwembad. Maar doorslag gaf de onzekerheid over het kabinetsbeleid: dat leidde ertoe dat zestien raadsleden tegen het plan waren. Vijftien raadsleden steunden het plan wel, meldt Omroep West.

Een aantal lokale politici vreest dat de financiering van het nieuwe azc op den duur onhaalbaar wordt. Waar het kabinet voor de komende twee jaar 9 miljard euro per jaar reserveert voor asielopvang, gaat het budget daarna terug naar zo'n 2,8 miljard euro.

"Er ligt geen financiële dekking voor dit voorstel na 2027", concludeerde raadslid Damiën van Herk (Eerlijk Alternatief). VVD-gemeenteraadslid Gert-Jan Klapwijk viel hem bij: "We kunnen dit voorstel niet steunen vanwege de landelijke onzekerheid."

Wethouder Frank van Kuppeveld (CDA): "Door alle landelijke commotie begrijp ik de zenuwachtigheid rondom de financiën. We maken gewoon goede afspraken, we zorgen dat het goed geregeld is."

Geen regie meer

Tegelijk waarschuwde hij ook voor de mogelijke gevolgen als het plan niet doorgaat: "Dan weten we niet hoe het verder gaat. De noodzaak om asielzoekers op te vangen is heel groot. Als de minister straks met een verdeelbesluit komt, kan het zijn dat het Rijk bepaalt hoeveel opvangplekken we moeten realiseren en op welke locatie", aldus Van Kuppeveld. "Dan hebben we de regie niet meer."

Maar uiteindelijk kregen hij en andere voorstanders van het azc dus geen meerderheid van de raad mee. Of er uiteindelijk toch asielzoekers worden opgevangen in Pijnacker, beslist minister Faber uiterlijk 31 december. Dan neemt ze een verdeelbesluit en beslist ze in welke gemeenten in totaal 96.000 opvangplekken moeten komen.