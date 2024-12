ANP De locatie van de NAM in Grijpskerk

vandaag, 08:49 'Geen extra schade aan huizen buiten gaswinningsgebied door mijnbouw'

Een combinatie van verschillende soorten mijnbouw leidt niet tot meer trillingen die schade kunnen veroorzaken aan huizen of gebouwen net buiten het gaswinningsgebied. Ook is er geen grotere bodemdaling of bodemstijging vast te stellen, blijkt uit onderzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Het IMG ziet dan ook geen reden om de huidige schaderegeling voor bewoners aan de randen van het gaswinningsgebied te herzien. Het IMG is het onafhankelijke bestuursorgaan dat in Groningen en een stukje Drenthe de schade afhandelt die door gaswinning is ontstaan.

Het onderzoek werd gedaan net buiten het Groningerveld (het grote en onlangs 'gesloten' gaswinningsgebied). Het directe effect van trillingen was daar altijd klein, maar de bewoners vroegen zich of of de schade die ze toch soms hebben, kan zijn veroorzaakt door een optelsom van trillingen uit het Groningenveld, de gasopslagen bij Grijpskerk en Norg en/of de gaswinning uit kleine velden. Ook wilden de bewoners weten of sprake was van extra bodemdaling of bodemstijging en verandering van het grondwaterpeil.

Grote mate van nauwkeurigheid

Maar uit het onderzoek dat in 2022 begon, blijkt nu dat die schade of verergering van schade door de optelsom van mijnbouwactiviteiten te verwaarlozen is. Voor het onderzoek zijn talloze reeksen gegevens gecombineerd, zoals gegevens van landmeters en satellieten, stelt onderzoeker Almer van der Stoel. Daarom is er volgens hem sprake van een "grote mate van nauwkeurigheid en een betrouwbare uitkomst". Over de reden dat de bewoners toch schade hebben, spreekt hij zich niet uit.

Van der Stoel en zijn collega-onderzoekers maken op één punt een voorbehoud: het zou kunnen dat de combinatie van gaswinning, gasopslag én de zoutwinning in de buurt van Winschoten wel tot extra schade leidt. Maar dan gaat het dus alleen over de extra effecten van zoutwinning en die worden verder onderzocht. Begin volgend jaar hoopt het IMG daar meer over te zeggen.

Zelf schade aantonen

Voor de bewoners heeft het onderzoek direct gevolgen: als zij schade claimen, dan zullen ze nog steeds zelf moeten aantonen dat die schade wordt veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten. "Ik snap dat mensen dit een onwenselijke en ongemakkelijke uitkomst vinden, maar het is wel wat het onderzoek uitwijst", laat IMG-directeur Ronald Koch weten bij RTV Noord.

"Mensen in de omgeving van een gasopslag hebben soms aanzienlijke schade aan hun woning. Eerdere onderzoeken en ook dit recente onderzoek laten echter zien dat er geen aanwijzingen zijn dat mijnbouw de oorzaak is van deze schade. Er is daarom voor ons geen aanleiding of grond het beoordelingskader voor schades aan te passen."

De Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen had eerder aangedrongen op het onderzoek. Bestuurslid Harm Vos wil nu eerst het onderzoeksrapport bestuderen, voordat hij wil reageren.