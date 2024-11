ANP Dronefoto van een gaswinnings- en gasbehandelingslocatie van de NAM in het Groningenveld

NOS Nieuws • vandaag, 08:07 • Aangepast vandaag, 10:35 NAM wil niet meer meebetalen aan leefbaarheid Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil niet langer meebetalen aan de leefbaarheid en economie in Groningen, nu de gaswinning in het Groningenveld is gestopt. Dat heeft het bedrijf recent aan de overheid laten weten, schrijft de Volkskrant.

De krant sprak met NAM-directeur Martijn van Haaster en die bevestigde de boodschap aan het kabinet. "De betalingen voor perspectief voor de regio zijn in 2018 gekoppeld aan de winning uit het Groningenveld. Die zou doorlopen tot 2030. De winning is per 1 oktober 2023 gestopt", zegt Van Haaster.

"NAM heeft alle bedragen tot dat moment voldaan, in totaal ruim 343 miljoen euro. We hebben ook eerder meer dan 250 miljoen bijgedragen aan de leefbaarheid en economie in Groningen."

Akkoord uit 2018

De NAM voerde namens oliebedrijven Shell en ExxonMobil de gaswinning uit in het Groningenveld. Toen steeds duidelijker werd dat die gaswinning leidde tot zwaardere aardbevingen en flinke gevolgen had voor de leefbaarheid in de regio, sloot toenmalig minister Wiebes in 2018 een akkoord met de bedrijven over de gaswinning.

De overheid en de NAM kwamen in dat akkoord over de brug met in totaal zeker 1 miljard euro voor het gebied en de leefbaarheid.

Maar volgens de NAM is de situatie veranderd nu er eerder dan toen werd verwacht is gestopt met de gaswinning: op 1 oktober vorig jaar ging de gaskraan in Groningen dicht. Tegenover de Volkskrant erkent NAM-directeur Van Haaster dat er inmiddels "meningsverschillen zijn ontstaan" over de afspraak uit 2018. "Wij vinden dat er soms politieke keuzes gemaakt worden die losstaan van onze aansprakelijkheid. En soms weten wij niet precies waar dan voor betaald moet worden."

'Uiterst teleurstellend'

Staatssecretaris Van Marum (Herstel Groningen) noemt tegenover de Volkskrant de opstelling van de NAM "uiterst teleurstellend en getuigen van weinig zelfreflectie van NAM en haar aandeelhouders". Tegenover de NOS bevestigt zijn woordvoerder dit standpunt. "Vanwege de afspraken die in 2018 met de aandeelhouders van de NAM zijn gemaakt, is in de begroting wel op de NAM-bijdragen gerekend en er is ook herhaaldelijk gevraagd om een gebaar naar de regio."

De krant schrijft dat het al langer rommelt tussen de NAM en de overheid als het gaat om de afhandeling van het Groningse bevingsdossier. Zo schiet de overheid geregeld gevallen van aardbevingsschade voor, om daarna de kosten te verhalen op de NAM. Niet zelden worden die facturen betwist of niet voldaan, aldus de Volkskrant. De woordvoerder van Van Marum wijst erop dat de discussie met de NAM onderdeel is van een arbitrage-procedure.

'Eruit draaien'

Ook gedeputeerde van de provincie Groningen, Susan Top, is teleurgesteld. Ze noemt de opstelling van de NAM in het NOS Radio 1 Journaal "heel treurig". Verbaasd is ze niet. De NAM heeft volgens haar een geschiedenis van "zich eruit draaien". Volgens haar heeft het bedrijf niet alleen een juridische maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. "Zij hebben dit aangericht in Groningen, zij hebben ervan geprofiteerd en zij zijn verantwoordelijk."

Top denkt niet dat de Groningers zelf direct geraakt worden doordat de NAM de geldkraan heeft dichtgedraaid. Ze noemt het een kwestie tussen het Rijk en de NAM en denkt dat de Rijksoverheid het geld gaat bijpassen.