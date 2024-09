ANP Een seismograaf bij het KNMI.

In samenwerking met RTV Drenthe NOS Nieuws • vandaag, 12:27 Nieuwe commissie stelt voor het eerst aardbevingsschade vast, gedupeerden ontevreden

De Commissie Mijnbouwschade heeft voor het eerst sinds de oprichting in 2020 schade vastgesteld. Volgens de commissie is sprake van veertien gevallen van bevingsschade aan huizen in het dorp Ekehaar, zo'n vijf kilometer onder Assen. Inwoners van dat dorp zijn echter alles behalve blij.

Het Drentse dorp kreeg in oktober 2023 te maken met drie aardbevingen, waarvan de zwaarste een kracht had van 2,2. De bevingen werden veroorzaakt door drukdaling als gevolg van gaswinning in het nabijgelegen gasveld Eleveld.

Na de bevingen kwamen bij de commissie 38 schademeldingen binnen. In totaal zijn 21 definitieve adviezen over de meldingen verstuurd, waarvan dus veertien recht hebben op een schadevergoeding. Bij die veertien ging het om al bestaande schade aan woningen die door de bevingen is verergerd, stelde de commissie vast. Gedupeerden kunnen rekenen op een vergoeding tussen de 800 en 16.000 euro, meldt RTV Drenthe.

Dorpsbewoners ontevreden

De commissie heeft vastgesteld dat de woningen al schade hadden maar dat die schade is verergerd door de recente bevingen. Volgens Martijn Marree, voorzitter van Stichting Dorpsbelangen De Broekstreek, wordt hierdoor te weinig geld uitgekeerd. Bovendien vindt hij de opgestelde rapporten over de schade maar lastig te begrijpen. Hierdoor is het voor bewoners moeilijk te achterhalen hoe de commissie tot de hoogte van bepaalde vergoedingen kwam.

De Commissie Mijnbouwschade stelt dat de rapporten inderdaad technisch en ingewikkeld zijn. Toch staat volgens Margriet Drijver van de commissie vast dat de schade aan gebouwen door de recente bevingen alleen is verergerd. "Als ze ooit door andere bevingen veroorzaakt zijn, is dat al heel lang geleden. En dan hadden ze toen naar de NAM moeten gaan. Daar kun je niet meer naar terugkijken."

Marree ziet liever dat het Drentse dorp dezelfde regeling krijgt als in Groningen. Daar geldt een omgekeerde bewijslast en moet de NAM dus bewijzen dat schade juist niet is ontstaan door aardbevingen. De Drentse dorpsbewoners vermoeden dat die regeling voordeliger voor ze is.

Voordeel van de twijfel

Drijver noemt dat onzin. "In Groningen neemt het Instituut Mijnbouwschade Groningen de bewijslast over van mensen. In alle andere situaties doen wij dat. En we kijken op eenzelfde manier: kan de schade door mijnbouw zijn ontstaan? Als dat zo is dan krijg je een vergoeding. Is de schade niet door mijnbouw ontstaan, dan krijg je dat niet. En als er twijfel over is, valt ook bij ons het kwartje naar de kant van de schademelder."

De onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade werd in 2020 opgericht. Particulieren en kleine bedrijven die vermoeden schade te hebben door aardbeving ontstaan door mijnbouw kunnen bij de commissie een melding doen.

Onderzoek moet dan uitwijzen of de schade is ontstaan door mijnbouw, zoals gaswinning. De commissie stelt de hoogte van de schadevergoeding vast. De mijnbouwbedrijven zijn verplicht deze vergoeding te betalen.