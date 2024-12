Europese wet tegen boskap niet afgezwakt, wel uitgesteld

Onderhandelingen tussen EU-landen en het Europees Parlement over afzwakking van de Europese ontbossingswet zijn op niets uitgelopen. De wet wordt wel met een jaar uitgesteld, maar dat was al afgesproken.

Een paar weken geleden kregen de christendemocraten in het parlement nog een meerderheid achter zich om de wet minder streng te maken. Nu is duidelijk dat de EU-landen dat niet zien zitten. De christendemocraten leggen zich daarbij neer.

De wet houdt in dat producten als koffie, palmolie, soja, cacao, hout en rubber niet meer mogen worden geïmporteerd in de EU als voor de productie bos is verdwenen.