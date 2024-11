Europees Parlement wil anti-boskapwet afzwakken

Een meerderheid in het Europees Parlement wil de Europese ontbossingswet afzwakken. Met de wijzigingen hoeven bedrijven uit bepaalde landen met een laag risico op ontbossing nauwelijks te bewijzen dat hun producten ontbossingsvrij zijn. Het Europees Parlement moet hierover nu met de lidstaten gaan onderhandelen.

In 2023 werd de Europese ontbossingswet aangenomen. Producten als koffie, cacao, soja, vee, palmolie, hout en rubber mogen straks niet meer worden ingevoerd als voor de productie bossen zijn gekapt. Vorig jaar werd er zo'n 6.4 miljoen hectare aan bos gekapt volgens de Forest Declaration Assessment. Dat is anderhalf keer Nederland.

Oorspronkelijk zou de wet eind december dit jaar van kracht worden. De afgelopen maanden wilden verschillende Europese landen uitstel vanwege zorgen over de bureaucratische druk voor bedrijven. Ook buiten de EU waren er zorgen. Landen als Brazilië en Indonesië riepen de EU op om de regels te herzien.

De Europese Commissie gaf daar uiteindelijk gehoor aan en stelde voor de invoering één jaar uit te stellen. Voor de Europese christendemocratische familie, waar namens Nederland onder meer CDA, BBB en NSC in zitten, is dat niet genoeg. Zij willen dat de wet aangepast zou worden en diende daarvoor vandaag voorstellen in.