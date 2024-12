EPA Pete Hegseth

NOS Nieuws • vandaag, 04:24 Aankomend Defensieminister VS onder vuur vanwege alcoholgebruik

Pete Hegseth, de man die aankomend president Trump op het oog heeft als minister van Defensie in de VS, ligt onder vuur vanwege zijn alcoholgebruik bij Fox News. Hegseth is daar co-host bij het programma Fox & Friends Weekend.

Volgens collega's bij Fox News dronk Hegseth op een manier die hen zorgden baarde. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC News. Twee van hen zeggen dat ze meer dan tien keer alcohol bij hem roken voordat hij in beeld kwam. Ook zou Hegseth hebben geklaagd over een kater terwijl hij op de set stond.

Afgelopen weekend berichtte de krant The New Yorker over Hegseth's drankgebruik tijdens twee banen voordat hij bij Fox kwam, bij veteranenorganisaties. Een klokkenluider meldde dat hij daar tijdens het werk herhaaldelijk onder invloed was, tot op het punt dat hij moest worden weggedragen.

'Ongegrond en vals'

Hegseths nominatie moet nog worden bekrachtigd in de Senaat. De vooraanstaande Republikeinse senator Lindsey Graham noemt de beschuldigingen tegen Hegseth in een interview met CBS News "verontrustend" en "moeilijk te verdedigen".

Een woordvoerder van Trumps transitieteam noemde de beweringen "volledig ongegrond en vals". Een advocaat van Hegseth zei na de publicatie in The New Yorker dat ""we geen commentaar geven op bizarre beweringen".

Gisteren werd bekend dat Trump de miljardair Stephen Feinberg een hoge functie heeft aangeboden op het ministerie van Defensie. Hij zou daar volgens de Washington Post onderminister worden. Een woordvoerder van de investeerder wilde niet zeggen of hij het aanbod heeft geaccepteerd.

Chad Chronister, de keuze van Trump om de Drug Enforcement Administration (DEA) te leiden, maakte diezelfde dag bekend dat hij zich geeft teruggetrokken. Hij nam die beslissing de afgelopen dagen "toen het gewicht van deze belangrijke verantwoordelijkheid tot me doordrong", schrijft Chronister op X.