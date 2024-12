Man (77) rent marathon op elke datum: 'Kalender is compleet'

Tot voor kort ontbrak alleen een marathon op 1 december nog. Die werd afgelopen zondag een feit. "Bij de finish stonden mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen als verrassing op me te wachten. Dat was geweldig. De kalender is compleet", zegt hij tegen de regionale omroep NH . Naar eigen zeggen is hij de tweede Nederlander die de mijlpaal heeft bereikt.

Weekend

Een kleine twee jaar geleden had De Boer 700 marathons gelopen, maar ontbraken er nog zeventien data. Hij had daarom niet gedacht dat hij alle data nog kon afstrepen.

Ondanks zijn leeftijd is 42,195 kilometer hardlopen prima te doen voor De Boer. "Na een kilometer of acht kom ik goed in mijn ritme, en dat kan ik lang volhouden. Mijn lichaam is eraan gewend. Na afloop heb ik nooit lang last van spierpijn of iets dergelijks", zei hij eerder tegen de omroep.