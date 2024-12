Barcelona wint mede dankzij goal en assist De Jong eindelijk in La Liga

Bij Barcelona begon Frenkie de Jong opnieuw op de bank, maar de middenvelder kwam twintig minuten voor tijd in de ploeg en maakte de 4-1, zijn eerste competitietreffer van het seizoen. De Nederlander was vervolgens aangever bij de 5-1. Robert Lewandowski keek de hele wedstrijd toe.

Vlak voor rust was het juist Barcelona dat even in slaap sukkelde. Bij een bal in de diepte op Mallorca-vleugelverdediger Pablo Maffeo dacht iedereen aan buitenspel, maar de Argentijn stond net goed, waarna Vedat Muriqi voor de gelijkmaker tekende.