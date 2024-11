Getty Frenkie de Jong bij de warming-up

NOS Voetbal • vandaag, 16:03 Barcelona lijdt met invaller De Jong derde puntenverlies op rij, Cillessen blinkt uit

FC Barcelona heeft zaterdagmiddag voor de derde keer op rij puntenverlies geleden in de Spaanse competitie. In eigen huis werd met 2-1 verloren van degradatiekandidaat Las Palmas, nadat in de afgelopen speelrondes evenmin werd gewonnen van Celta de Vigo (2-2) en Real Sociedad (1-0 verlies).

Nota bene Sandro Ramírez, die jaren voor Barcelona speelde, maakte de openingstreffer namens Las Palmas. De winnende goal kwam op naam van voormalig PSV-speler Fábio Silva. Bij Las Palmas stond Jasper Cillessen onder de lat. De 35-jarige Nijmegenaar keepte een goede wedstrijd waarin hij een aantal knappe reddingen verrichtte.

Bij Barcelona begon Frenkie de Jong op de bank. Hij kwam na een klein uur in het veld. Ook Lamine Yamal mocht niet vanaf de aftrap starten. Het supertalent viel direct na rust in.

Nieuw blessuregeval

Barcelona was grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar kwam toch enkele keren goed weg in de eerste helft. Las Palmas probeerde gevaarlijk te worden via de counter, wat bij tijd en wijle goed lukte. Barcelona zette daar enkele kansen tegenover, zoals een schot van Raphinha op de lat.

Barcelona kreeg na een klein halfuur een tegenvaller te slikken toen Alejandro Baldé geblesseerd raakte en op een brancard van het veld moest. De ziekenboeg van de Catalanen was sowieso al aardig gevuld met onder anderen Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo en Andreas Christensen.

ANP Baldé raakt geblesseerd en wordt van het veld gereden

De tweede helft begon vervolgens slecht voor de thuisploeg met een doelpunt van Las Palmas-aanvaller Sandro Ramírez. Die haalde na een vlugge aanval hard uit in de verre hoek: 0-1.

Een fraaie goal van Raphinha na iets meer dan een uur spelen trok de stand vervolgens weer gelijk. Waar Barcelona had gehoopt te kunnen doordrukken, kreeg het juist nog een bittere pil te verwerken toen Silva namens Las Palmas knap de winnende goal binnenschoot.

Pro Shots Cillessen juicht na weer een redding

Het was uiteindelijk aan Cillessen te danken dat Las Palmas de overwinning over de streep trok in Catalonië. De 65-voudig international noteerde in de laatste minuten nog enkele belangrijke reddingen, waaronder een zweefduik waarmee de doelman een vrije trap van Raphinha uit de kruising tikte.