Reuters De registratie van mpox-patiënten in de Democratische Republiek Congo (archief)

NOS Nieuws • gisteren, 19:32 Zorgen in Democratische Republiek Congo over onbekende ziekte

Autoriteiten in de Democratische Republiek Congo maken zich zorgen over een volgens hen onbekende ziekte die in korte tijd aan tientallen mensen het leven heeft gekost.

Volgens het bestuur van de zuidwestelijke provincie Kwango zijn in november in twee weken tijd tussen de 67 en 143 mensen aan de ziekte overleden. Het aantal besmettingen is sindsdien gestegen.

Het wachten is op een team van epidemiologische experts dat moet vaststellen wat er aan de hand is. De patiënten hebben last van koorts, hoofdpijn, hoest en bloedarmoede. Vooral vrouwen en kinderen zouden vatbaar zijn.

Het provinciaal bestuur adviseert de inwoners extreem voorzichtig te zijn en de overledenen niet aan te raken.

Mpox

De Democratische Republiek Congo wordt al geteisterd door een epidemie van de ziekte mpox. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 47.000 verdachte gevallen geregistreerd in het land. Zo'n 1000 mensen zouden er aan de gevolgen zijn overleden.