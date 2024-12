Abaca Press Koerden slaan op de vlucht voor het geweld in Syrië

NOS Nieuws • vandaag, 18:30 Syrisch geweld laait ook op bij grens met Turkije, duizenden Koerden op de vlucht

In het noorden van Syrië zijn duizenden Koerden op de vlucht geslagen voor het oplaaiende geweld in de regio. Aanleiding is dat de afgelopen dagen de Koerdische enclave Tel Rifaat werd omsingeld en veroverd door het door Turkije gesteunde Syrisch Nationaal Leger (SNA).

Hoeveel Koerden huis en haard hebben moeten verlaten, valt niet te verifiëren. Onafhankelijke informatie over de ontwikkelingen is nauwelijks te krijgen en er zijn nauwelijks journalisten actief in het gebied. Volgens een anonieme bron van de Koerdische autonome regio in Irak zijn honderdduizenden Koerden gevlucht.

Het Syrisch Nationaal Leger wordt gesteund door Turkije omdat het een tegenwicht vormt tegen zowel het regime van Assad als de Koerdische strijdkrachten in Syrië. In het noordoosten maken Koerdische milities die door Turkije worden beschouwd als terroristen de dienst uit. Zij zijn verenigd in de Syrische Democratische Strijdkrachten, waarvan ook andere groepen deel uitmaken.

De SDF zegt dat ze zullen proberen de ontheemde Koerden uit Tel Rifaat en Aleppo en omgeving op te vangen in gebieden die onder hun controle staan. Tel Rifaat was tot een dag geleden ook in handen van de SDF.

Terwijl het SNA in het noorden van Syrië, bij de grens met Turkije, dorpen inneemt en oprukt, is het de Syrische groepering Hayat Tahrir al-Sham (HTS) gelukt - met hulp van SNA - om in rap tempo dorpen en gebieden te veroveren in noordwest Syrië.

Aleppo kwam afgelopen weekend volledig in handen van HTS. Het leger van Assad trok zich terug, naar eigen zeggen uit tactische overwegingen om zich voor te bereiden op een sterker tegenoffensief. Intussen verovert HTS steeds meer gebied in Syrië.

Wat is Hayat Tahrir al-Sham? HTS is voortgekomen uit de terreurbeweging al-Qaida in Syrië en andere islamitische groepen. De groep wordt door onder meer de Verenigde Naties en de VS gezien als terreurgroep. HTS pleegde in het begin van de Syrische burgeroorlog gewelddadig verzet met aanslagen. De groep wordt geleid door Abu Mohammad al-Jolani. Doelen zijn onder meer het omverwerpen van het regime van president Assad en het verdrijven van Iraanse milities die Assad steunen. Hayat Tahrir al-Sham betekent 'Organisatie voor de bevrijding van de Levant'. Levant is een naam voor Syrië, Libanon en andere landen aan het oosten van de Middellandse Zee. Bron: Center for Strategic and International Studies

De rebellen van HTS richten hun offensief nu op het zuiden en naderen de stad Hama, zo'n 50 kilometer ten noorden van de stad Homs. Een lid van HTS zegt dat het daar niet bij blijft. "Daarna gaan we, als God het wil, naar Homs en daarna naar Damascus en als God het wil bevrijden we heel Syrië", zegt een HTS-lid tegen persbureau AP.

Volgens het Syrisch staatspersbureau wordt er hevig gevochten in de centrale provincie Hama en gaat er extra versterking die kant op. Staatsmedia melden verschillende intense luchtaanvallen van de Syrische en Russische luchtmacht in het gebied.

Volgens het in Londen gestationeerde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert zich op lokale bronnen en ooggetuigen in Syrië, zijn er meer dan 500 mensen omgekomen sinds de strijd weer is opgelaaid. Naast honderden strijders en militairen zijn er ook 92 burgers omgekomen.

Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en ook humanitaire hulp staat onder druk door het geweld. Uit de regio Idlib komen al berichten over voedseltekorten nadat er verschillende voedselprojecten zijn stopgezet. Ook medische faciliteiten zijn onderbezet in de regio.