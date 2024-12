Acht jaar cel voor man uit Assen die eigen baby doodde

In samenwerking met

Een 28-jarige man uit Assen moet 8 jaar de cel in voor doodslag op zijn baby. De rechtbank concludeert dat de man het kindje van nog geen 3 maanden oud ernstig heeft mishandeld.

De baby werd in oktober 2022 met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht en overleed drie dagen later. De man ontkent dat hij zijn kind iets heeft aangedaan en heeft verklaard dat de baby van de commode was gevallen.