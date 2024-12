Geen vervolgonderzoek naar vermeend racisme tegen Willem II-speler Bokila

Er komt geen vervolgonderzoek naar het vermeende racisme tegen Willem II-aanvaller Jeremy Bokila tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda op 24 november. Dat meldt Willem II dinsdag in een verklaring op de website.

Na afloop van het thuisduel met NAC vertelde Bokila racistisch te zijn bejegend. "Dat dit nog gebeurt in deze tijd... tja, wat doe je eraan." Hij omschreef het als "racistisch gedoe". Op het veld was hij zichtbaar geëmotioneerd.

NAC meldde afgelopen zondag al dat het geen bewijs had gevonden voor het vermeende racisme tegen Bokila tijdens de wedstrijd. Uit het onderzoek was "geen algehele conclusie te trekken, anders dan dat onduidelijk blijft wat er precies is gebeurd", verklaarde de club uit Breda.