In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 15:12 Kunstwerk 'De Tong' langs A6 wordt weggehaald om koperdiefstal

Het landschapskunstwerk De Tong langs de A6 tussen Almere en Lelystad wordt weggehaald, laat de provincie Flevoland aan Omroep Flevoland weten. Het kunstwerk wordt verwijderd omdat het in de afgelopen weken meermalen is gestript door koperdieven.

Het metershoge ovale kunstwerk is gemaakt van staal en koperdraad. In oktober werd de onderste helft van het beeld kaalgeplukt. Vorige maand werd weer een laag gestolen, waardoor er nu alleen nog koper op het bovenste deel zit.

Om te voorkomen dat dat koper ook wordt gestolen, is besloten het kunstwerk zo snel mogelijk weg te halen, zegt de provincie. Dat moet dit jaar nog gebeuren. De Tong wordt voorlopig opgeslagen. Wat ermee gaat gebeuren en of het ooit wordt teruggeplaatst, is niet duidelijk. Daarover wordt volgend jaar meer bekend, verwacht de provincie.

Omgewaaid

Het kunstwerk maakte in de afgelopen jaren de tongen los in de Flevolandse politiek. Het beeld van kunstenaar Rudi van de Wint uit 1993 heette eerst Tong van Lucifer. De SGP was principieel gekant tegen het beeld omdat het een verwijzing naar de duivel was.

In 2020 waaide het kunstwerk om en raakte daarbij flink beschadigd. De provincie besloot het ovale beeld weg te halen voor restauratie. Vervolgens ontstond er een stevige discussie over of het beeld wel teruggeplaatst moest worden. Nadat de naam was veranderd in De Tong werd het teruggeplaatst op de Knardijk.

In 2006 raakte het kunstwerk ook al eens zwaar beschadigd door koperdieven. De restauratie nam toen vier jaar in beslag en kostte bijna een kwart miljoen euro. In 2010 keerde het beeld terug en werd het voor bijna een ton extra beveiligd. In 2012 werd echter de verlichting gestolen en de elektriciteitskast vernield.