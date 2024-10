Omroep Flevoland De helft van het kunstwerk is kaalgeplukt

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 08:03 Kunstwerk 'De Tong' langs A6 opnieuw kaalgeplukt door koperdieven

Het landschapskunstwerk De Tong langs de A6 tussen Almere en Lelystad is opnieuw vernield. Volgens Omroep Flevoland hebben koperdieven de onderste helft van het beeld kaalgeplukt. Het metershoge ovale kunstwerk werd al twee keer gerestaureerd.

De vermoedelijke diefstal gebeurde waarschijnlijk afgelopen weekend. Zondagochtend lagen er onder het beeld nog een pakje tiewraps en stukken staal, constateerde een verslaggever van de omroep.

Over het kunstwerk gemaakt van staal en koperdraad is al heel wat te doen geweest. Het beeld van kunstenaar Rudi van de Wint uit 1993 heette eerst Tong van Lucifer. De SGP was niet blij met het beeld omdat het de tong van de duivel zou symboliseren.

Omgewaaid

In 2020 waaide het kunstwerk om en raakte daarbij flink beschadigd. De provincie besloot het ovale beeld weg te halen voor restauratie. Vervolgens ontstond stevige discussie over of het beeld wel terug moest keren naar zijn plek.

Nadat De Tong scheef waaide, werd het weggehaald voor restauratie:

Omroep Flevoland De Tong waaide scheef in 2020

"Iedere keer als ik er langsrij doet me dat pijn", zei fractievoorzitter Sjaak Simonse van de SGP toen. Uiteindelijk is besloten om de naam te wijzigen naar De Tong en werd het teruggeplaatst op de Knardijk. Voor de restauratie werd een bedrag van 200.000 euro begroot.

In 2006 raakte het kunstwerk zwaar beschadigd door koperdieven. Die restauratie nam vier jaar in beslag en kostte bijna een kwart miljoen. In 2010 keerde het beeld terug en werd het voor bijna een ton extra beveiligd. In 2012 werd echter de verlichting gestolen en de elektriciteitskast vernield.

Het is nog onbekend hoe groot de schade dit keer is en of het beeld opnieuw gerestaureerd zal worden.