Nigeria begonnen met grote vaccinatiecampagne tegen malaria

Correspondent Afrika Elles van Gelder:

"Al jarenlang wordt geprobeerd het aantal doden te verminderen. Per jaar sterven er wereldwijd 435.000 mensen aan malaria. Dat zijn vooral kinderen onder de vijf jaar. Ruim 90 procent woont in Afrika.

Dit is het tweede vaccin dat is goedgekeurde door de Wereldgezondheidsorganisatie en in Nigeria wordt het onderdeel van het nationale vaccinatieprogramma. Ook komen er campagnes om mensen voor te lichten over het vaccin in verschillende lokale talen. Het vaccin bestaat uit een reeks van vier prikken, waardoor het logistiek gezien niet het makkelijkste vaccin is om uit te rollen. Veel mensen wonen ver van een kliniek af.

Bovendien zie je in Nigeria en in andere Afrikaanse landen ook nog wel terughoudendheid en moet het vertrouwen van ouders gewonnen worden, dat het vaccin veilig is. Toch is de hoop dat vele kinderen gered kunnen worden."