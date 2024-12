Dieuwertje Blok benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

TV-presentatrice Dieuwertje Blok (67) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg de onderscheiding gisteravond op een bijeenkomst van Het Sinterklaasjournaal in Baarn. Burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren speldde haar het lintje op, meldt de NTR.

Verheijen was in zijn toespraak vol lof over de "verbindende kracht" van Blok, schrijft NTR. "We vragen ons in Nederland in toenemende mate af: wat bindt ons eigenlijk nog in dit land? Misschien is het antwoord wel simpel: Dieuwertje Blok", zei hij.