Pro Shots Marcel Hirscher

NOS Sport • vandaag, 13:09 Nederlandse Ski Vereniging: 'Hopen dat loopbaan Hirscher niet voorbij is'

Het wegvallen van de geblesseerde Marcel Hirscher is voor de Nederlandse Ski Vereniging een tegenvaller. De 35-jarige skigrootheid maakte dit seizoen onder Nederlandse vlag een veelbesproken rentree in het mondiale skicircuit, maar lang duurde zijn nieuwe avontuur niet.

Hirscher scheurde maandag de voorste kruisband in zijn linkerknie en komt deze winter niet meer in actie. "Hij heeft altijd gezegd dat zijn focus op deze winter lag. Wij hopen dat zijn loopbaan nog niet voorbij is. Dat zal afhangen van zijn herstel", reageert Herbert Cool op het vervelende nieuws.

Cool is een voormalig biatleet, die tegenwoordig bij de Nederlandse Ski Vereniging belast is met sportontwikkeling en partnerschappen. "Vanuit die functie was ik ook betrokken bij het project-Hirscher. Zijn doel was zijn skimerk onder de aandacht brengen. Zijn eerste vraag bij ons was of hij geen plek van een Nederlandse skiër zou innemen als hij voor Nederland zou uitkomen. Dat was niet het geval. Na het stoppen van Maarten Meiners zijn we bij de mannen nog niet zover. Het is vooral voor zijn partners een commercieel project."

Serieus

Hirscher, een tweevoudig olympisch kampioen en zevenvoudig wereldkampioen uit Oostenrijk, nam zijn rentree serieus. Afgaan na vijf jaar afwezigheid wilde hij niet. Bij de seizoenstart in Sölden eindigde hij, door een voortreffelijke tweede run (derde), als 23ste op de reuzenslalom. De twee slalomwedstrijden voor de wereldbeker daarna verliepen minder voorspoedig.

De blessure liep hij maandag op tijdens een training op de Reiteralm, bij een correctie nadat hij was weggegleden. "Mogelijk is dit het einde van mijn carrière", zette hij op Instagram.

0:25 Hirscher schreeuwt het uit na oplopen kruisbandblessure

Bij de Nederlandse Ski Vereniging hopen ze dat de blessure uiteindelijk meevalt. "Hij is 35 en een kruisbandblessure is ernstig", weet oud-topsporter Cool. "Het eerste contact met zijn management was voorzichtig positief. Hij blijft nog een paar dagen in het ziekenhuis en daarna kan hij beginnen aan zijn herstel. De vraag is hoe dat gaat verlopen."

Winterspelen nog mogelijk

Voor Hirscher stond deze winter het WK in Saalbach centraal. Kwalificatie voor de Olympische Spelen in Milaan speelde in zijn achterhoofd mee. Dat laatste zou, mocht hij nog terugkeren op de piste, in de olympische winter ook nog mogelijk zijn.

"Hij mist nu veel kansen om zich voor de Spelen te plaatsen, maar het kan daarna ook nog. We hopen dat hij terugkomt. Zijn rentree maakte veel los, in zijn geboorteland Oostenrijk, maar ook in Nederland. Het zou mooi zijn als dat nog een gevolg krijgt", aldus Cool.

Twee weken geleden maakten we onderstaande reportage met Marcel Hirscher.

3:37 Kersvers Oranje-skiër Hirscher hoeft niet meer zo nodig te winnen