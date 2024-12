Sites voor mensen met een beperking nog vaak ontoegankelijk

Mensen met een beperking vinden het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om online zelfstandig hun praktische zaken te regelen. Dat staat in een jaarlijks rapport van het College voor de Rechten van de Mens. Slechts zes procent van de ruim 9000 overheidssites en mobiele apps is toegankelijk voor deze groep en dat vindt het College zorgelijk.

Aantasting van autonomie

Nederland heeft in 2016 een VN-verdrag ondertekend met afspraken over de toegankelijkheid van online informatie en diensten voor mensen met een beperking. Naar aanleiding van dat verdrag heeft de regering een plan opgesteld uiterlijk in 2040 te voldoen aan dat verdrag. Het College roept in het rapport onze regering ook op om de doelen in dat plan concreter te maken.