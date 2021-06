Overheidsapps vaak onbruikbaar voor mensen met beperking: 'Er moet een omslag komen'

Vanaf vandaag moeten alle apps van de overheid een toegankelijkheidsverklaring hebben. Daarin staat in welke mate de app toegankelijk is voor mensen met een beperking. Op dit moment hebben pas 63 van de geschatte 500 overheidsapps zo'n verklaring; slechts één app is volledig toegankelijk, concludeert de commerciële stichting Appt.

Mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking kunnen de apps van de overheid vaak niet of nauwelijks gebruiken. Ook voor laaggeletterden en senioren zijn de meeste overheidsapps niet erg toegankelijk. Het gaat om zo'n twee miljoen Nederlanders.

"Het is ongelooflijk dat de overheid zo achterloopt, terwijl digitale toegankelijkheid het verschil kan maken tussen wel of niet zelfstandig kunnen meedoen", zegt Illya Soffer van Iederin, een belangenorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. "Er moet een omslag komen in de manier waarop apps gemaakt worden, want het is gewoon heel vervelend als mensen bepaalde apps van de overheid niet kunnen gebruiken."

'Kom niet verder dan het inlogmenu'

Peter Waalboer weet daar alles van. Hij heeft een visuele beperking en loopt in apps vaak tegen problemen aan. "Ik heb een iPhone met spraaksoftware die voorleest wat er in de apps gebeurt. Maar veel apps hebben daar geen rekening mee gehouden. Ik kan er amper in omdat de spraaksoftware de inhoud niet kan herkennen."

Zo zijn in veel apps de knoppen niet voorzien van een label. De spraaksoftware die Waalboer gebruikt, noemt dan iedere knop alleen 'knop'. "Ik weet dus niet waar ik op toets en kom niet verder dan het inlogmenu."

Er zijn een paar overheidsapps waar Waalboer wél een goede ervaring mee heeft. "De CoronaMelder en de CoronaCheck-app werken allebei goed, en zijn natuurlijk heel belangrijk. Met de DigiD-app en de berichtenbox van MijnOverheid kan ik ook goed overweg."

Ervaringsdeskundigen betrekken

Maar in veel apps valt dus nog een hoop te verbeteren. Waalboer vindt het eigenlijk "triest" dat apps nu wettelijk verplicht worden om een toegankelijkheidsverklaring te hebben. "De overheidsinstanties zouden dat uit zichzelf al moeten willen."

Iederin-directeur Soffer hoopt dat er bij ICT-opleidingen meer aandacht komt voor de toegankelijkheid van apps. Ook raadt ze ontwikkelaars aan om mensen met een beperking te betrekken bij het bouwen van apps, al in de ontwerpfase. Ook Waalboer ziet graag dat ervaringsdeskundigen zoals hij geraadpleegd worden. "Als er niet over de toegankelijkheid is nagedacht, is het duur en moeilijk om het later recht te trekken."