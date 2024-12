Rechtenvrij Othman El Ballouti is al veroordeeld tot 7 jaar celstraf, daar kan nog 20 jaar bij komen uit een andere zaak

NOS Nieuws • vandaag, 11:40 'Kopstuk uit Antwerps drugsmilieu opgepakt in Dubai'

In Dubai is de 36-jarige drugscrimineel Othman El Ballouti gearresteerd op verzoek van de Belgische justitie. Dat melden Belgische media, officiële bevestiging is er nog niet.

El Ballouti wordt al jarenlang gezocht door België en is een van de kopstukken in het drugsmilieu. Hij is ook de oom van een 11-jarige meisje dat vorig jaar werd doodgeschoten bij een aanslag.

El Ballouti is in Antwerpen veroordeeld tot zeven jaar celstraf voor de invoer van 800 kilo cocaïne via de haven Antwerpen. Er hangt hem bovendien nog een celstraf boven het hoofd. Volgende week wordt er uitspraak gedaan in een andere strafzaak tegen de Belg. De openbaar aanklager heeft 20 jaar cel en een boete van 800.000 euro tegen hem geëist voor de invoer van 11 ton cocaïne.

Nichtje (11) gedood

In januari vorig jaar werd een 11-jarig meisje doodgeschoten bij een aanslag op een huis in Antwerpen. De garagedeur van het huis werd onder vuur genomen; daarachter bevond zich een woonruimte waar het meisje met haar vader en twee zussen zat. De politie sprak al snel van een afrekening in het criminele circuit. Het bleek familie van Othman El Ballouti te zijn. Het 11-jarige nichtje van de drugscrimineel overleed, de anderen raakten lichtgewond.

In die zaak werden begin dit jaar twee Nederlanders opgepakt, een 31-jarige man uit Amsterdam en een 24-jarige vrouw uit Breda. De vrouw werd kort na de aanhouding vrijgelaten. De Amsterdammer werd begin september tot twee jaar en negen maanden cel veroordeeld voor zijn rol in een criminele organisatie die partijen cocaïne uithaalde in Antwerpen en Rotterdam. België wacht op de uitlevering van de Nederlander in de zaak van het 11-jarige meisje.

België heeft sinds 2021 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabisch Emiraten. Sindsdien zijn er vier verdachten uitgeleverd aan België, onder wie een andere drugscrimineel uit Antwerpen: Nordin El H., die de bijnaam 'Dikke Nordin' heeft.